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Политолог Ашимбаев обвинил Киев в попытке втянуть Казахстан в украинский конфликт

Политолог Ашимбаев обвинил Киев в попытке втянуть Казахстан в украинский конфликт

Взаимодействие правоохранительных органов Казахстана с офисом генерального прокурора Украины на тему покушения на жизнь казахстанских активистов Айдоса и Натальи Садыковых, получивших политическое убежище на Украине, сейчас осложнено.

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