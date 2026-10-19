Жильцы дома 17а на Ставропольской улице переехали в новостройку по программе реновации. Новоселы получили современные квартиры с улучшенной отделкой, выполненной по городскому стандарту по адресу: Спортивный проезд, д.
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