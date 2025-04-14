Столб черного дыма поднялся над Приморским районом. На улице Маршала Новикова вспыхнул ангар. По сообщению о мощном возгорании к месту ЧП съехались пожарные.
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Столб черного дыма поднялся над Приморским районом. На улице Маршала Новикова вспыхнул ангар. По сообщению о мощном возгорании к месту ЧП съехались пожарные.