Состояние воды в бухте Благополучия на Соловках не соответствует названию

Специалисты Карельского научного центра РАН совместно с архангельскими коллегами изучат состояние акватории Белого моря в пределах острова Большой Соловецкий и определят предельно допустимые антропогенные нагрузки на природную среду архипелага.
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