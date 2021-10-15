smi.today

1 646 подписчиков

Королевскую семью Британии пообещали тепло принять в Крыму

Королевскую семью Британии пообещали тепло принять в Крыму

Британскую королевскую семью радушно примут в Крыму, гостям покажут красоты полуострова. Об этом глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил 15 октября РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх