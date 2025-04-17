Китайские ученые создали нанороботов для лечения подагры: крошечные «моторы» уничтожают кристаллы мочевой кислоты одной инъекцией

Китайские ученые из Южного медицинского университета разработали инновационную технологию для лечения подагры — заболевания, вызванного накоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах, что приводит к сильным воспалениям и болям.
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