«Вишенка на торте»: раскрыта тайная подоплека романа SHAMANа и Мизулиной

Парочка слишком активно демонстрирует взаимный интерес друг к другу. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина соцсетиСамый патриотичный патриот Ярослав Дронов в последнее время на вершине обсуждения не только в связи со своим творчеством, но и по причине предполагаемого романа с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.