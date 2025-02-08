«Вишенка на торте»: раскрыта тайная подоплека романа SHAMANа и Мизулиной

Парочка слишком активно демонстрирует взаимный интерес друг к другу. Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина соцсетиСамый патриотичный патриот Ярослав Дронов в последнее время на вершине обсуждения не только в связи со своим творчеством, но и по причине предполагаемого романа с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.
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