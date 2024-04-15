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Военное обозрение

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ПКР П-800 «Оникс» в Спецоперации. Опыт применения и пути развития

ПКР П-800 «Оникс» в Спецоперации. Опыт применения и пути развития

Российские вооруженные силы используют в рамках Спецоперации высокоточные ракеты «Оникс». Это оружие показывает свои возможности за пределами исходной противокорабельной роли и параллельно проходит модернизацию.

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