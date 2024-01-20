Куда в России поехать в путешествие зимой, рассказали эксперты АТОР

Туроператоры составили список самых интересных туристических зимних направлений по России.По данным Ассоциации туроператоров России, в январе и феврале у любителей внутреннего туризма пользуются спросом те же направления, что и на новогодние праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии