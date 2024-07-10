Эдуард Шантаев выступил на форуме ИННОПРОМ-2024

На третий день форума ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге в рамках трека "Промышленные IT" состоялось мероприятие под названием “Заменит ли ИИ промышленных дизайнеров?” Генеральный директор Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта Эдуард Шантаев поделился своим опытом и подчеркнул важность правильного понимания и использования ИИ в промышленности.