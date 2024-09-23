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Шор заявил, что при победе Санду русский язык может быть исключен из оборота в Молдавии

Шор заявил, что при победе Санду русский язык может быть исключен из оборота в Молдавии

Шор заявил, что при победе Санду русский язык может быть исключен из оборота в Молдавии Ирэн ОрлонскаяК концу следующего месяца, после выборов, власти Молдавии могут предпринять шаги к исключению русского языка из официального использования.

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