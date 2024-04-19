“Типа в постели ого-го, но характер полное г***о…”, – что связывает Прилучного и Нюшу

Известная российская певица оказалась в неприятной ситуации. Нюша. Фото: shakenews.ruСупруг, с которым Нюша воспитывала двух детей, изменяет ей, что серьезно подорвало ее самоуважение и репутацию в обществе.
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