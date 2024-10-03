В Крыму организуют конкурс на новый гимн Республики

В крымском парламенте обсудили вопрос о написании нового гимна республики. Фото: Янина Павленко/TelegramПо словам первого вице-спикера Сергея Цекова, действующий гимн, созданный ещё в период, когда Крым был частью Украины, не в полной мере отражает исторический героизм, мужество и патриотизм крымчан.