Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Зе-власть преподнесла согражданам новый сюрприз. Кабмин Шмыгаля отменил социальные программы медицинской поддержки больных с острыми и хроническими заболеваниями в области кардиологии, эндокринологии, нефрологии и др.

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