Telegram стал главной новостной кнопкой рунета, инвесторы переключаются на Индию, беспилотники тормозят НПЗ

Суточный охват Telegram в России уже близок к половине населения страны. Он выше, чем у соцсети «ВКонтакте» НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.