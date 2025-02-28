Мария Захарова раскрыла главную ложь Зеленского на переговорах в Америке

ВАШИНГТОН, 28 февраля, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что самая большая ложь Зеленского во время встречи с лидером США в Белом доме – утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался в одиночестве, без поддержки.