Номинанты на премию "Грэмми" 2024 - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало ЗДЕСЬ Best Progressive R&B Album - Лучший Прогрессивный R&B Альбом SZA SZA находится на переднем плане того, что Грэмми окрестила “Прогрессивным R&B” — R&B с глубоким и ощутимым влиянием других жанров, включая рэп, рок и электронную музыку.