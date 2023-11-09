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Номинанты на премию "Грэмми" 2024 - 2

Номинанты на премию "Грэмми" 2024 - 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ , начало  ЗДЕСЬ      Best Progressive R&B Album - Лучший Прогрессивный R&B Альбом   SZA SZA находится на переднем плане того, что Грэмми окрестила “Прогрессивным R&B” — R&B с глубоким и ощутимым влиянием других жанров, включая рэп, рок и электронную музыку.

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