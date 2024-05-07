Как выглядит самый высокий в мире недостроенный небоскреб: заброшка высотой 500 метров

Леонид Цымбал

Хотите купить? Даю наводку... Goldin Finance 117, также известная как China 117 Tower (кит. по-китайски: "Китайская башня 117"), представляет собой недостроенный небоскреб в районе Сицин, Тяньцзинь, Китай. Башня была возведена в 2015 году на высоте 597 м (1,957 фута). В нем 128 этажей над землей, 117 из которых - жилые, гостиничные и коммерческие помещения, откуда и пошло название здания. Строительство начиналось в 2008 году, но дважды приостанавливалось. https://www.google.com/maps/place/Голдин+файненс+117/@39.091408,117.0903028,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOyr4mdJYdIMKhu8aVSoOli3yI5UWRnNMhZBcix!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOyr4mdJYdIMKhu8aVSoOli3yI5UWRnNMhZBcix%3Dw86-h122-k-no!7i1080!8i1544!4m7!3m6!1s0x35ee08b063633349:0x99bf32eeffb7bc3f!8m2!3d39.091408!4d117.0903028!10e5!16s%2Fm%2F04f2sw6?rapsrc=apiv3&entry=ttu