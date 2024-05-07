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  • ВераВерная
    Спасибо за информацию. Буду думать)))Как выглядит самы...
  • Леонид Цымбал
    Вот здесьКак выглядит самы...
  • Леонид Цымбал
    Хотите купить? Даю наводку... Goldin Finance 117, также известная как China 117 Tower (кит. по-китайски: "Китайская б...Как выглядит самы...

Как выглядит самый высокий в мире недостроенный небоскреб: заброшка высотой 500 метров

Как выглядит самый высокий в мире недостроенный небоскреб: заброшка высотой 500 метров

Небоскреб Goldin Finance 117по задумке авторов проекта должен был войти в десятку высочайших в мире. Однако планы инженеров реализовать так и не удалось, хотя здание подняли до требуемого уровня.

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Комментарии
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Леонид Цымбал
Хотите купить? Даю наводку... Goldin Finance 117, также известная как China 117 Tower (кит. по-китайски: &quot;Китайская башня 117&quot;), представляет собой недостроенный небоскреб в районе Сицин, Тяньцзинь, Китай. Башня была возведена в 2015 году на высоте 597 м (1,957 фута). В нем 128 этажей над землей, 117 из которых - жилые, гостиничные и коммерческие помещения, откуда и пошло название здания. Строительство начиналось в 2008 году, но дважды приостанавливалось.                                                                  https://www.google.com/maps/place/Голдин+файненс+117/@39.091408,117.0903028,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOyr4mdJYdIMKhu8aVSoOli3yI5UWRnNMhZBcix!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOyr4mdJYdIMKhu8aVSoOli3yI5UWRnNMhZBcix%3Dw86-h122-k-no!7i1080!8i1544!4m7!3m6!1s0x35ee08b063633349:0x99bf32eeffb7bc3f!8m2!3d39.091408!4d117.0903028!10e5!16s%2Fm%2F04f2sw6?rapsrc=apiv3&amp;entry=ttu
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6 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Вот здесь
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6 час.
ВераВерная
Спасибо за информацию. Буду думать)))
Ответить
6 час.

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