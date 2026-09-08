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Царьград

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Певица Настя Каменских рассказала о попытках завести детей

Певица Настя Каменских рассказала о попытках завести детей

Настя Каменских призналась, что не может иметь детей из-за проблем со здоровьем. Певица рассказала, как в браке с рэпером Потапом пыталась стать матерью, прибегая к ЭКО и инсеминации, но все усилия оказались напрасными.

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