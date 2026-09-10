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СахПресс

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Противотанковую мину нашли во время земляных работ на Сахалине — фото с места

Противотанковую мину нашли во время земляных работ на Сахалине — фото с места

В Южно-Сахалинске во время земляных работ обнаружили подозрительный предмет, похожий на мину. На место вызвали полицию и специалистов инженерно-технической группы ОМОН «Тайфун» Росгвардии.

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