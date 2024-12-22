Кондратьев: загрязненный мазутом грунт с пляжей Кубани начнут вывозить быстрее

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об алгоритме очистки побережья от нефтепродуктов после крушения в Керченском проливе танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", груженных мазутом.
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