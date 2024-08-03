🍉 Самый большой арбуз в мире был выращен в 2013 году Крисом Кентом из Севьервилла, штата Теннесси, США.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🍉 Самый большой арбуз в мире был выращен в 2013 году Крисом Кентом из Севьервилла, штата Теннесси, США.