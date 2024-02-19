«Рассчитывать нужно на себя, а не на звезды»: приморские бизнесмены рассказали, что ждут от года Дракона

По восточному календарю год Зеленого Деревянного Дракона наступил 10 февраля. Приморские предприниматели рассказали корреспонденту делового еженедельника «Конкурент», как они относятся к символу года, ассоциирующемуся в восточных культурах с роскошью и благополучием, и чего от него ждут.
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