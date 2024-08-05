Двое детей попали под колеса автомобилей на дорогах Иркутска за неделю

Прокуратура Иркутска поставила на контроль проверки по фактам ДТП с пострадавшими детьми. В последние дни произошли два инцидента: 31 июля 11-летняя девочка пострадала на улице Байкальской, и 2 августа 5-летний мальчик получил травмы в микрорайоне Первомайский, сообщили в пресс-службе ведомства.