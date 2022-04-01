Politpres

3 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Мила
    Идиотизм стран гомиков и лезбиянок крепчаетМария Захарова об...
  • Татьяна Сарафанова (Голда)
    Старухи своё пожили....Баранец напомнил ...
  • Максим
    А чего сложного-то? Везут в Россию полезные товары, нужные в РФ, продают их за рубли и на выручку приобретают газ. Вс...Газовый ультимату...

ФСБ задержала десять пособников террористической организации в разных регионах РФ

ФСБ задержала десять пособников террористической организации в разных регионах РФ

wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание десяти пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх