ФСБ задержала десять пособников террористической организации в разных регионах РФ

wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание десяти пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).
wikipedia.org/RIA Novosti archive, image #846846 / Andrey Stenin / CC-BY-SA 3.0 Сотрудники Федеральной службы безопасности провели задержание десяти пособников международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ).
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