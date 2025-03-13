🤑Наш CPO, Владилен Ситников, выпустил статью на Хабре! Если вам интересно, как устроена синхронизация Cookie между SSP и DSP, заходите почитать.
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🤑Наш CPO, Владилен Ситников, выпустил статью на Хабре! Если вам интересно, как устроена синхронизация Cookie между SSP и DSP, заходите почитать.