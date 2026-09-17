Это мы не понимаем, или Мерц не знает того, что происходит в Германии?

Вот смотрите, германист Артем Соколов пишет о ситуации в ФРГ и победе "Альтернативы для Германии" в земле Саксония-Анхальт: "Как и во всей Германии, жителей волнуют падение уровня жизни граждан, деиндустриализация и миграционный вопрос".