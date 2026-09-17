Это мы не понимаем, или Мерц не знает того, что происходит в Германии?

Вот смотрите, германист Артем Соколов пишет о ситуации в ФРГ и победе "Альтернативы для Германии" в земле Саксония-Анхальт: "Как и во всей Германии, жителей волнуют падение уровня жизни граждан, деиндустриализация и миграционный вопрос".
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Свежие комментарии
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- Гуманизм – главна...
Трамп делает ставку на Германию в Европе, для него этот вопрос решен. Будет фашистиков снабжать оружием, откроет новые производства оружия в Германии и все это для сдерживания России или даже войны. Участь Германии предопределена, как бы не дергался Мерц. Единственно что может остановить все это . это партия АдГ. Поживем, увидим.
"Народ, конечно, может ошибаться.
Но чтобы так сильно?!" - красиво! вот тока понять бы, за что или против чего голосует народ? - это не про желудочно-кишечный, нет?.. ибо не видно идеи в той "борьбе", кроме как близости к корыту. в основе западного капитализма лежит гегемония частного капитала, сегодня это то, о чём предупреждали большевики, - глобальный наднациональный частный капитал, претендующий на глобальную пирамиду власти с собой любимыми наверху. и Германия здесь не актор точно. Европа привыкла жить хорошо. в основе динамики развития её производственных сил потоки денег из-за речки. после 2й мiровой надо было соревноваться с Союзом, с его двухначными %ми роста, с его восстановлением за пару пятилеток в отличие от "европобедителей", это понятно. но вот пришло время очередного системного кризиса, ибо экспансия резаной и крашеной бумаги внутри отношений "бусы за золото" упёрлась в ограничения географического свойства, банально грабить более некого. видимых инструментов у кукловодов несколько: глобальный хаос, как мутная вода, в которой легче ловить свою рыбку, унасекомление вассалов, - кого ранее выращивали, как хозяйки выращивают каплунов, - того пришло время буквальано "резать", ну и "пузыри", конечно, оттягивающие бабки внутрь, к чутким волосатым рукам тех же куловодов. всё это лишь инструменты. а суть прежняя - эти паразиты себе не изменяют, они живут за чужой счёт, эксплуатируя труд большинства, абсолютного большинства. для усмирения пипла тоже есть свои инструменты - от промывки моСХа, до полицейщины НАТО. отвечая на вопрос заголовка, - Мерц всё понимает правильно, не может персонаж на том уровне быть долболобом, но он просто на службе. но не в национальных интересах Германии, он на службе всё того же глобального наднационального бабла. понимая большевиков, нет необходимости ломать копья, обсасывая решения и выборы всех этих "на службе", есть смысл искать точные ответы на вопросы развития глобального частного бабла и его устремлений. из под него вся эта грязь и бардак в мiре. надежда на БРИКС или нечто подобное в перспективе, когда народы научатся договариваться и отделять "здесь и сейчас" от "заглядывания за горизонт".