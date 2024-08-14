Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 536 подписчиков

Лидера группы "Коррозия металла" задержали с фальшивыми деньгами в Новороссийске

Лидера группы "Коррозия металла" задержали с фальшивыми деньгами в Новороссийске

"Паук" вновь оказался в эпицентре скандала.Как сообщает Telegram-канал SHOT, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий был избит в Новороссийске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх