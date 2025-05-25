Федеральные судьи в США увидели угрозу своей безопасности в Трампе

Политика как она есть

В США федеральные судьи опасаются, что президент США Дональд Трамп лишит их охраны. На фоне этого правоохранители начали обсуждать управление собственными силами безопасности, пишут обозреватели Кэтрин Лонг и Джеймс Фанелли в статье для The Wall Street Journal (WSJ).