Федеральные судьи в США увидели угрозу своей безопасности в Трампе

В США федеральные судьи опасаются, что президент США Дональд Трамп лишит их охраны. На фоне этого правоохранители начали обсуждать управление собственными силами безопасности, пишут обозреватели Кэтрин Лонг и Джеймс Фанелли в статье для The Wall Street Journal (WSJ).
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