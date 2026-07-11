Уимблдон. Финал. Мухова сыграет с Носковой. Начало в 18:00 мск

Каролина Мухова встретится с Линдой Носковой в финале «Уимблдона». Сетка здесь . «Уимблдон» Лондон, Великобритания 29 июня – 12 июля 2026 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 64 200 000 фунтов стерлингов Открытые корты, трава Финал.
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