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Царьград

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Украинцы восторга не скрывают - "Крым сдаётся!". Придётся их расстроить

Украинцы восторга не скрывают - "Крым сдаётся!". Придётся их расстроить

Пока украинские соцсети захлёбываются сообщениями о том, что "Крым сдается и вот-вот сдастся", а пропагандисты киевского режима рисуют картины массового бегства жителей с полуострова, сами крымчане рассказывают совсем другую историю.

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