Украинцы восторга не скрывают - "Крым сдаётся!". Придётся их расстроить

Пока украинские соцсети захлёбываются сообщениями о том, что "Крым сдается и вот-вот сдастся", а пропагандисты киевского режима рисуют картины массового бегства жителей с полуострова, сами крымчане рассказывают совсем другую историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии