По всей России 6 марта пройдет проверка систем оповещения населения

На территории России в среду, 6 марта, в рамках масштабных учений по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных природными пожарами и паводками, пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения, сообщает МЧС РФ.
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