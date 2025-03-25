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  • Элеонора Коган
    Зато подлая.СПЕЦИАЛЬНО РОЖАЮ ...

Как пенсионерка из-за мошенников осталась без квартиры|Суд не помог

Как пенсионерка из-за мошенников осталась без квартиры|Суд не помог

Разбираем не только судебное решение, но и новый способ мошенничества. Обязательно расскажите об этом способе своим престарелым родственникам, чтобы они не попали в такую же историю, как героиня данной статьи.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Наши суды отлично знают  КАК МОШЕННИКИ ОБРАБАТЫВАЮТ жеотву..НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЖЕРТВЕ...а помогают получается мошенникам.
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12 час.
Элеонора Коган
Да, они тонкие психологи. Сама чуть не попалась.Не надо реагировать на их звонки. Из банков не звонят. И звонить никуда не надо.
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4 час.
Элеонора Коган
Это точно.
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4 час.
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