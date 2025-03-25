Как пенсионерка из-за мошенников осталась без квартиры|Суд не помог

Наши суды отлично знают КАК МОШЕННИКИ ОБРАБАТЫВАЮТ жеотву..НО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЮТ ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЖЕРТВЕ...а помогают получается мошенникам.

Элеонора Коган

Да, они тонкие психологи. Сама чуть не попалась.Не надо реагировать на их звонки. Из банков не звонят. И звонить никуда не надо.