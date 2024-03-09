Путину представят предложения по денонсации невыгодных для РФ соглашений

По словам сенатора Константина Косачева, на сегодня у России заключено более 15 тысяч международных договоров Владимиру Путину представят предложения по денонсации невыгодных для России международных договоров.
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