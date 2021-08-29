ФСБ рассекретила имена украинцев, руководивших казнями мирных жителей в ВОВ

Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".
Среди карателей, руководивших массовыми казнями мирных жителей Орловской области в годы Великой Отечественной войны, были выходцы с Украины, следует из документов, рассекреченных региональным управлением ФСБ в рамках проекта "Без срока давности".
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