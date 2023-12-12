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Следком завершил расследование дела о нападении десантников из Пскова в 2000 году

Следком завершил расследование дела о нападении десантников из Пскова в 2000 году

В Следственном комитете России завершили расследование уголовного дела о нападении на псковских десантников, которое произошло в 2000 году1 марта 2000 года вооруженная банда напала на военнослужащих военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.

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