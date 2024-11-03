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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Строум о голевой серии Овечкина: «Когда он забивает, то забивает пачками. Я сказал это 3 игры назад»

39-летний капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) очка в матче с «Коламбусом» (7:2). За три последних игры российский форвард набрал 8 (4+4) очков.

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