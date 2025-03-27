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Top Law Firm in Talks to Avert Executive Order

“The elite law firm Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom has had discussions with President Trump’s advisers about a deal to avert the type of executive order that the White House has been imposing on many of its competitors,” the New York Times reports.

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