Более трети россиян негативно отнесутся к смене ударения в слове «звонит»

Подавляющее большинство граждан России (97%) считают важным соблюдение правил русского языка. Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в честь Дня русского языка, который отмечается 6 июня, большинство опрошенных считают, что норма русского языка определяется словарями и языковедами, а не тем, как говорит большинство людей.