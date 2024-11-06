Посол Муто: конфликт на Украине мешает переговорам по мирному договору РФ и Японии

Посол Японии Акира Муто дал интервью специальному корреспонденту Life Александру Юнашеву. В ходе беседы он назвал условие, при котором станет возможно обсуждение заключения мирного договора между Россией и Японией.
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