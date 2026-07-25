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Царьград

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Новак обсудил поставки топлива для стабилизации ситуации в Сибири

Новак обсудил поставки топлива для стабилизации ситуации в Сибири

Александр Новак сообщил о намерении российского правительства обсудить дополнительные поставки топлива для стабилизации ситуации в сибирских регионах, включая Алтайский край, Иркутскую область и Забайкалье.

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