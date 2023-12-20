Чентурипе – маленький сицилийский городок с очень необычной формой

Существует множество видов планировок городов. Специалисты в области градостроительства различают неправильную (средневековую), шахматную, прямоугольную, радиальную и еще несколько менее распространенных схем.
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