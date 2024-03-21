Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава СНБО Данилов предупредил

Глава СНБО Данилов предупредил

«Высоко сижу, далеко гляжу» – бывший донецкий мафиоза выдаёт чёрную метку европейским верхам «Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за тем, кто поздравляет "президента" Путина с его предполагаемой победой.

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