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«Петербургский Фигаро» Иван Кутайсов

«Петербургский Фигаро» Иван Кутайсов. Пик карьеры и бесславный финал жизни любимца Павла I Таким увидели Ивана Кутайсова зрители советского фильма «Крепостная актриса»В предыдущей статье мы говорили о происхождении Ивана Кутайсова и начале его блестящей карьеры в Петербурге.

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