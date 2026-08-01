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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»

Защитник « Торпедо » Скутер Брики сказал, что поведение болельщиков в КХЛ и NCAA похоже.  – Вы узнавали что-то о «Торпедо» в интернете? Например, про атмосферу на старой ледовой арене в «Нагорном», когда поет весь стадион… – Я видел фотографии и видео в интернете.

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