Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»

Защитник « Торпедо » Скутер Брики сказал, что поведение болельщиков в КХЛ и NCAA похоже. – Вы узнавали что-то о «Торпедо» в интернете? Например, про атмосферу на старой ледовой арене в «Нагорном», когда поет весь стадион… – Я видел фотографии и видео в интернете.