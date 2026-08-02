Fars: Иран не давал разрешения на открытие Ормузского пролива

Иран закрыл Ормузский пролив. И, судя по всему, надолго. Официальный Тегеран в лице источника в переговорной команде (агентство Fars) жёстко опроверг слухи о том, что катарские посредники якобы уговорили их открыть судоходство.
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