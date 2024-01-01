Как прошла новогодняя ночь – 2024: закрытая Красная площадь, мощнейшая вспышка на Солнце и традиционное обращение президента

В этом году в ночь на 1 января президент Владимир Путин обратился к россиянам со своей новогодней речью в традиционном формате: в отличие от поздравления в 2023 году, которое было записано на фоне военных, на этот раз глава государства поздравил россиян на фоне Кремля.
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