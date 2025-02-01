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В Шацке курьера телефонных мошенников осудили на 3 года тюрьмы

В Шацке курьера телефонных мошенников осудили на 3 года тюрьмы

Отмечается, что группа действовала в Шацке в июне 2024 года. Мошенники звонили местным жителям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и пытались выманить деньги, сообщая о том, что родственники выбранных жертв совершили ДТП с пострадавшими.

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