В Шацке курьера телефонных мошенников осудили на 3 года тюрьмы

Отмечается, что группа действовала в Шацке в июне 2024 года. Мошенники звонили местным жителям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и пытались выманить деньги, сообщая о том, что родственники выбранных жертв совершили ДТП с пострадавшими.
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