Народные приметы на 4 января

Верующие 4 января вспоминают святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, которая оберегает рожениц и помогает им освободиться от бремени, а также поддерживает заключённых, которым необходимо пережить невзгоды.
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