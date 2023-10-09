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Bloomberg: Банк Израиля продаст до $30 млрд валюты для стабилизации шекеля

Bloomberg: Банк Израиля продаст до $30 млрд валюты для стабилизации шекеля

Банк Израиля сообщил о запуске программы по продаже до 30 млрд долларов из золотовалютных резервов. Это будет сделано для того, чтобы снизить волатильность обменного курса шекеля и предоставить рынку достаточную ликвидность для нормальной работы.

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